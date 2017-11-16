Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РСК сообщила начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. По словам спикера, вопрос нехватки учебников в атырауских школах стоял в начале этого учебного года очень остро. - На покупку книг у семи республиканских издательств из местного бюджета было выделено 480 миллионов 408 тысяч тенге. Также в этом году 3545 детей из многодетных и малообеспеченных семей в рамках акции «Дорога в школу» были обеспечены одеждой и учебными принадлежностями,- сообщила Светлана АМАНШИЕВА. В настоящее время вопрос нехватки учебников в школах полностью решен.