Иллюстративное фото с сайта aif.md ДТП произошло в августе в микрорайоне Самаркино с.Ганюшкино Курмангазинского района. Водитель, управляя автомашиной марки Toyota Ipsum, совершил наезд на пешехода, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП рассмотрено в Курмангазинском районном суде Атырауской области. - В ходе предварительного следствия с нарушитель признал вину и был приговорен судом по ч.3 ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" к наказанию в виде 2 лет лишения права на управление транспортными средствами и к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда. Приговор суда вступил в законную силу.