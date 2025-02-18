Трасса Актобе – граница РФ станет платной для автобусов и грузовиков

На трассе установят камеры, фиксирующие проезд, скорость и поток машин. Шлагбаумов и постов оплаты не будет — система полностью автоматизирована.

По информации НК АО «КазАвтожол», с 22 февраля 2025 года за проезд по участку дороги «Актобе – граница РФ (на Оренбург)» придётся платить. Это коснётся автобусов и грузового транспорта.

Платный участок — с 17-го по 99+692-й километр, его протяжённость составляет 82,7 километра. Дорога классифицируется как II категория, ширина полосы — не менее 3,75 метра, одна полоса движения в каждом направлении. Альтернативный маршрут проходит по автомобильной дороге республиканского значения «Актобе – граница Российской Федерации (на Орск)».

На трассе установят камеры, фиксирующие проезд, скорость и поток машин. Шлагбаумов и постов оплаты не будет — система полностью автоматизирована.

Как оплатить проезд?

Интернет-банкинг

Платёжные терминалы

Электронные кошельки

Баланс телефона

Топливная карта E100

Договор с юридическими лицами

В национальной компании отметили, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже.

Стоимость проезда (в одну сторону):

Автобусы до 16 мест / грузовики до 2,5 т: предоплата — 515 тг, постоплата — 600 тг

Автобусы до 32 мест / грузовики до 5,5 т: предоплата — 1040 тг, постоплата — 1220 тг

Автобусы свыше 32 мест / грузовики до 10 т: предоплата — 1545 тг, постоплата — 1820 тг

Грузовики от 10 до 15 т: предоплата — 2080 тг, постоплата — 2440 тг

Грузовики свыше 15 т / тягачи: предоплата — 2580 тг, постоплата — 3040 тг

Напомним что, компания в 2025 году панирует завершить средний ремонт трассы Актобе — Уральск — гр. РФ (330-369 км, 0-16 км (мостовой переход), общая стоимость проекта 4,9 млн тенге.