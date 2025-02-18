Более 132 млрд тенге выделили на соцпомощь в Казахстане

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты РК сообщили, что на 1 февраля 2025 года адресную социальную помощь (АСП) получают 169,1 тысячи человек из 31,9 тысячи семей. Общая сумма выплат — 2,3 миллиарда тенге. В этом году на АСП выделено 132,9 миллиарда тенге.

АСП помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Она включает:

Денежные выплаты – их получают семьи, чей доход ниже черты бедности.

– их получают семьи, чей доход ниже черты бедности. Дополнительные выплаты детям – 1,5 МРП в месяц на каждого ребенка от 1 до 6 лет. Сейчас такую помощь получают 52 тысячи детей, всего на 305,1 миллиона тенге.

– 1,5 МРП в месяц на каждого ребенка от 1 до 6 лет. Сейчас такую помощь получают 52 тысячи детей, всего на 305,1 миллиона тенге. Помощь с работой – обучение, трудоустройство, гранты на открытие своего дела.

Подать заявку на АСП можно в карьерном центре, у акима сельского округа (по месту жительства) или онлайн на egov.kz.

С 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане – 35% от регионального медианного дохода (но не ниже 70% от прожиточного минимума в регионе).