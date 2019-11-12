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Социум

Трассу Уральск-Атырау сделают платной

Планируется реконструкция трассы по программе "Нурлы жол", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела контроля качества дорог ЗКОФ ТОО "Казавтожол" Мирлан Насипов, в ЗКО протяженность дорог республиканского значения составляет 1414 километров. Всеми работами по их содержанию занимается единый подрядчик - ТОО "Казавтожол". – 273 километра переданы на капитальный ремонт - это автомобильные дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка, Казталовка-Жанибек, Онеге-Бисен-Сайхин. В этом году завершены работы по капитальному ремонту обустройства
Арайлым Усербаева
Трассу Уральск-Атырау сделают платной
Планируется реконструкция трассы по программе "Нурлы жол", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела контроля качества дорог ЗКОФ ТОО "Казавтожол" Мирлан Насипов, в ЗКО протяженность дорог республиканского значения составляет 1414 километров. Всеми работами по их содержанию занимается единый подрядчик - ТОО "Казавтожол". – 273 километра переданы на капитальный ремонт - это автомобильные дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка, Казталовка-Жанибек, Онеге-Бисен-Сайхин. В этом году завершены работы по капитальному ремонту обустройства пункта пропуска "Сырым". Увеличена пропускная способность автомобилей, в том числе крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств, построены площадки для отдыха и для аттестованных транспортных средств, место для углубленного досмотра, теплые туалеты. Кроме этого, завершается разработка проектно-сметной документации по ремонту автодороги Подстепное-Федоровка. В следующем году планируем начать реализацию программы, - рассказал Мирлан Насипов. В следующем году трасса Уральск-Атырау также будет реконструирована по программе "Нурлы жол". Связано это в связи с увеличением потока транспортных средств. – После реконструкции трассы участок дороги с Уральска до Чапаево будет переведена в первую категорию, там будет четырехполосное движение, а участок дороги с Чапаево до границы с  Атырауской областью будет переведена во вторую категорию, там будет действовать двухполосное движение. По центру, во избежание выезда на встречную полосу, трасса будет разделяться криволинейным брусом. После положительного результата государственной экспертизы будет выделена необходимая сумма, и мы приступим к реконструкции, - рассказал Мирлан Насипов. Стоит отметить, что в данный момент разработана ПСД на устройство пунктов взимания платы на автодороге Уральск-Таскала и на участке автодороги Самара-Шымкент, с границы пункта пропуска "Сырым" до границы с Актюбинской областью. – После установки таких пунктов и камер видеонаблюдения эти трассы будут платными. Тариф еще не утвержден. На трассе Уральск-Атырау платная система предположительно будет введена после реконструкции, - добавил Мирлан Насипов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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