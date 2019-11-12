Трассу Уральск-Атырау сделают платной

Планируется реконструкция трассы по программе "Нурлы жол", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела контроля качества дорог ЗКОФ ТОО "Казавтожол" Мирлан Насипов, в ЗКО протяженность дорог республиканского значения составляет 1414 километров. Всеми работами по их содержанию занимается единый подрядчик - ТОО "Казавтожол". – 273 километра переданы на капитальный ремонт - это автомобильные дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка, Казталовка-Жанибек, Онеге-Бисен-Сайхин. В этом году завершены работы по капитальному ремонту обустройства