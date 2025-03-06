Трем знакам зодиака советуют отречься от прошлого в марте

Рак
Сейчас вы можете опустить неудачные отношения, токсичные связи и страхи. Вы осознаете, что прошлое не должно управлять вашей жизнью.
Скорпион
Возможно, вы окончательно отпустите старую любовь, сложные отношения с близкими или пережитые разочарования. Впереди вас ждет перерождение и более счастливые события.
Водолей
Вы почувствуете облегчение и свободу, когда перестанете цепляться за иллюзии. Вас ждет новая глава, полная свежих идей, людей и вдохновения.
Ранее мы писали, что три знака зодиака ждет приятный сюрприз на этой неделе.