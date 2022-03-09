Речь идёт о трассах Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Капитальный ремонт двух автодорог протяженностью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
Жители южных районов области каждый год делятся фотографиями
тонущих в грязи автомобилей и спецтехники. Акимы районов, где идёт ремонт дороги, заверяют, что подрядные организации дежурят круглосуточно, чтобы помочь застрявшей
технике. Но жалобы со стороны сельчан не прекращаются - в снегопад и снеготаяние на участке грязь, а в сухую погоду - пыль.
После критики в СМИ заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев рассказал журналистам, почему затянулся ремонт дорог и какие работы подрядчики уже выполнили.
По словам замакима, в 2019 году на ремонт дорог Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин выделили 2,5 миллиарда тенге, в 2020 году - аналогичную сумму. А в 2021 году выделили практически 20 миллиардов тенге, однако тогда освоили лишь половину этих средств. На сегодня полностью освоено около 23 миллиардов тенге.
- В виду форс-мажорных обстоятельств из-за пандемии начали возникать неконтролируемые процессы, возникли проблемы. Заболевали работники дорожных компаний, соответственно выполнены не все поставленные задачи. Отметим, что также из-за пандемии подорожали все дорожно-строительные материалы. Это являлось ключевым камнем преткновения в реализации поставленных задач. Стало невозможно купить битум, щебень, песчано-гравийную смесь. Мы ориентировались, что битум будет поставляться из Актау, а приходилось его возить из Алматы, Шымкента и Павлодара. Также на цены повяли железнодорожные тарифы, - рассказал Темирхан Мендыгалиев.
Заместитель главы региона пояснил, осенью прошлого года подрядные организации заявили, что удорожание их проектов возросло более чем на 10% (согласно Гражданскому кодексу, если госзаказ подорожал на 10% и более, то подрядчик имеет право подать заявку на компенсацию
).
- Филиал КазАвтоЖол своевременно обратился в комитет и на сегодня проектно-сметная документация пересчитана и уже передана в госэкспертизу. До середины апреля мы будем знать точную сумму, на сколько подорожал ремонт этих объектов, - отметил замакима.
Темирхан Мендыгалиев также рассказал, что на этот год (на ремонт этих же дорог)
выделены средства в размере 10,5 миллиарда тенге. После уточнения республиканского бюджета, в марте планируется выделить ещё 10 миллиардов тенге. В этом году планируется на всех участках двух дорог (248 километров ) положить асфальтобетонное покрытие.
- Ни для кого не секрет, что в период таяния снега и обильных дождей жители районов попали в затруднительное положение. Была прервана связь с областным центром. Нам надо принять все меры, чтобы ситуации не повторялись. Мы знаем, кто из подрядчиков относится неудовлетворительно к своим обязанностям, и даже при том, что они поставили дежурную технику, они не всегда справлялись со своими задачами. В грязи застревало очень много машин. Нам известны случаи, когда сельчане до суток застревали на этих участках дороги. Мы приняли меры и согласно договоров потребовали, чтобы наказали всех виновных за невыполненные обязательства, - сказал заместитель акима ЗКО.
Он отметил, что в прошлом году власти делали замечания подрядчикам, однако на них отреагировали не все.
- В виду слабой оснащенности и регулярного неисполнения обязанностей с одной из компаний - ТОО «Темиржол жондеу» (компания зарегистрирована в 2008 год в Нур-Султане) мы разорвали договор. Они выиграли три лота (три участка дороги), по одному из объектов их отстранили (участок дороги протяженностью 42 километра) и взыскали штрафы. Несмотря на то, что на этом объекте установлен асфальтобетонный завод, тем не менее работы не выполнены должным образом, - рассказал Темирхан Мендыгалиев. - Сейчас КазАвтоЖол готовит материалы на тендер для замены этой компании.
Всего подрядные компании на дорогах Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин выполнили следующие работы:
Предположительной датой окончания строительства трассы в ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» назвали 2023 год
- Устройство верхнего слоя покрытия – 5 км; план 2022 – 13 км; (в 2019 г. – 2,8 км; в 2021 г. – 2,2 км).
- Устройство нижнего слоя покрытия – 55 км; план 2022 – 74 км; (в 2019 г. – 2,8 км; в 2020 г. – 7,2 км; в 2021 г. – 45 км).
- Устройство верхнего слоя основания – 63 км; план 2022 – 78 км; (в 2019 г. – 2,8 км; в 2020 г. – 7,4 км; в 2021 г. – 52,5 км).
- Устройство нижнего слоя основания – 89 км; план 2022 – 72 км; (в 2019 г. – 2,8 км; в 2020 г. – 8,9 км; в 2021 г. – 77,2 км).
- Устройство земляного полотна – 106; план 2022 – 92 км; (в 2019 г. – 2,8 км; в 2020 г. – 18,9 км; в 2021 г. – 84,8 км).
- Устройство объездных дорог – 106 км; план 2022 – 92 км; (в 2019 г. – 3,6 км; в 2020г. – 26 км; в 2021 г. – 76 км).
. К слову, по проекту стоимость ремонта дороги составляет 57 миллиардов тенге.
Тема автомобильных дорог является одной из самых болезненных для жителей нашего региона. 61% дорог в области требуют ремонта, это хуже среднего показателя по республике. Особое нарекание со стороны западноказахстанцев вызывает состояние дорог в южных районах, а именно в Жанибекском, Казталовском и Бокейординском районах.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.