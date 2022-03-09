Соответствующий законопроект депутаты мажилиса одобрили в первом чтении, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ Мажилис рассмотрел законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи». Депутаты предлагают увеличить штрафы для субъектов крупного предпринимательства со 100 МРП до 1 000 МРП (более трёх млн тенге), а за повторное нарушение (совершённое в течение года) - с 200 МРП до 1 500 МРП (более 4,5 млн тенге).
- Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование, либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге, все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объёме, - объяснила депутат Жанна Тельпекбаева.
О необходимости увеличить штрафы в Казахстане говорили ещё в 2020 году. В октябре прошлого года сообщалось, что за 10 месяцев 2021 года операторам выставили штрафы на сумму 92,1 млн тенге.