Очередная авария на водопроводе произошла в Уральске
Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных работ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы ТОО "Батыс су арнасы", девятого марта в 7:30 по адресу Хусаинова, 157 произошла авария на водопроводе.
– На данный момент проводятся работы по согласованию с коммунальными службами города. Водоснабжение будет восстановлено по завершению ремонтных работ, - сообщили на предприятии.
Из-за аварии без воды остаются:
жители многоэтажных домов по адресам: А.Хусаинова, 157, Рубежинская, 31, 31/1; Г.Бельгера, 76, 74/2; проспект Абая, 106;
жители частных домов по улицам Рубежинская, Хусаинова, проспекту Абая,
здание медицинского центра Avicenna.
Напомним, пятого марта Уральск пришлось полностью отключить от водоснабжения. Талые воды подтопили канализационные коллекторы. Перекачка талой, дождевой и сточной воды длилась около шести часов, и к 18:00 в Уральске возобновили подачу воды.
