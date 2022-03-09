В домах сельчан нет не только света, а также тепла и интернета, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за непогоды 24 села в ЗКО остались без электричества Иллюстративное фото из архива "МГ" Пятого марта в 3:10 в Курмангазинском районе из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроэнергии остались 52 907 абонентов - жители посёлков Курмангазы, Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Произошло обрушение 22-метровых электрических столбов мощностью 35 кВТ, отказали источники тока и линии связи. Медицинские учреждения и другие социально значимые объекты работали при помощи временных дизельных генераторов. Сегодня, девятого марта, в пресс-службе акима области сообщили, что в большинстве сёл подача электроэнергии восстановлена.
– В настоящее время в сёлах Курмангазы, Байда, Орлы, Шортанбай, Дынгызыл, Кигаш, Суюндык, Асан, Азгир, Нуржау, Жанаталап, Тенгиз, Кудряшов, Енбекши, Макаш, Сафон, Акколь подключили электричество. Ремонтные работы идут в Коптогайском и в Бирликском сельском округах. В некоторых населённых пунктах продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи и связи. На 20 станциях из 27 АО «Казахтелеком» установлена связь, - сообщили в акимате Курмангазинского района.
В работе по восстановлению электросетей в Курмангазинском районе задействованы 56 сотрудников АО «Атырау - Жарык» и 15 работников отдела электроснабжения компании «Қазақстан Темір Жолы».