– Установлено, что водитель внедорожника в 2020 году за управление транспортным средством в алкогольном опьянении был лишён права управления транспортным средством на семь лет. Управлением дознания ДП области проводится досудебное расследование по статье 346 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

Скриншот с видео Массовое ДТП произошло девятого марта около 1:00 на пересечении проспектов Молдагуловой и Абулхаир хана. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 49-летний водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с Kia. В результате аварии повреждены шесть машин, которые стояли на одной полосе дороги. С места ДТП четверо человек с ушибами доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи, их отпустили домой.Теперь водителю грозит лишение свободы сроком от четырёх до шести лет с пожизненным лишением права управлением транспортными средствами.