Ухудшения связи не будет, заверил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков, передаёт BaigeNews.kz. В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях обсуждается новость о намерениях США отключить Россию от Всемирной сети, а Казахстан якобы получает доступ в интернет через РФ. В Минцифры заверили, что Казахстану отключение от сети не грозит.
- Во-первых, наверное, это слухи. Во-вторых, у Казахстана есть разные стыки, и не через Россию. То есть Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит. Поэтому призываю вас не переживать. Ухудшения связи не будет. У нас есть стыки с Китаем, они позволят нам получить всё тот же самый трафик, который мы получаем из Европы, допустим, - сказал Асхат Оразбеков в кулуарах мажилиса.
По словам вице-министра, ведомство рассматривает все риски. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.