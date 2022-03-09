- Во-первых, наверное, это слухи. Во-вторых, у Казахстана есть разные стыки, и не через Россию. То есть Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит. Поэтому призываю вас не переживать. Ухудшения связи не будет. У нас есть стыки с Китаем, они позволят нам получить всё тот же самый трафик, который мы получаем из Европы, допустим, - сказал Асхат Оразбеков в кулуарах мажилиса.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях обсуждается новость о намерениях США отключить Россию от Всемирной сети, а Казахстан якобы получает доступ в интернет через РФ. В Минцифры заверили, что Казахстану отключение от сети не грозит.По словам вице-министра, ведомство рассматривает все риски. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.