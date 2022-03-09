Поставщик нефтепродуктов продавал бензин марки АИ-92 по 210 тенге за литр, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Атырауском НПЗ завершили ремонт. Однако на уральских АЗС ситуация не изменилась Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, ТОО «МегаОйлОрал» продавало бензин марки АИ-92 по завышенной цене в 210 тенге за один литр. Предприниматель нарушил норму статьи 171 КоАП РК, которая предусматривает административную ответственность за превышение предельной цены розничной реализации нефтепродуктов.
– В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, все материалы дела направлены в судебные органы для дальнейшего разбирательства. При принятии судом решения в пользу департамента, нарушителю грозит штраф от 100 до 1 000 МРП (от 306 300 тенге до 3 063 000 тенге). Напоминаем, в стране установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов со сроком действия в течение 180 календарных дней (до пятого июля - прим. автора), за превышение которых  предусмотрена административная ответственность, - напомнили в департаменте.
К слову, за повторное правонарушение, совершённое в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф в размере 100% от дохода, которого получил бизнесмен в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации. Потребители, обнаружившие факты превышения цен на ГСМ, могут обратиться в департамент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.