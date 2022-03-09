Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже девятого марта на 15:00 составил 510 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Доллар продолжает дорожать в Казахстане По сравнению с дневными торгами пятого марта, национальная валюта к доллару ослабла на 6.2 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 503.3 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 518-520 тенге, покупают по 514-516 тенге. Сегодня торги прошли в 15:00 в формате франкфуртского аукциона. Доллар продолжает дорожать в Казахстане Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.