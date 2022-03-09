Поправки в некоторые законодательные акты одобрили депутаты мажилиса во втором чтении, передаёт Zakon.kz. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay В Казахстане законодательно закрепляется понятие «травля». Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова пояснила, что теперь собственники или иные законные представители иностранной онлайн-платформы, находящиеся на территории Казахстана, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей, должны будут назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ. И после получения предписания эти представители будут обязаны в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана. Напомним, собственники иностранных онлайн-платформ и мессенджеров должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.