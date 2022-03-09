По информации пресс-службы полиции Атырауской области, в Тенгизском городке произошло столкновение двух большегрузов. Один из водителей получил телесные повреждения. Дело передали в суд по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.