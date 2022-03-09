Ограничения установлены с девятого марта по девятое сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1,4 тысячи долларов США украли с депозитного счета у пенсионерки из Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Центральный банк России установил новый порядок валютных операций. Так, если вкладчик хранит деньги на валютных счетах, то снять он может только до 10 тысяч долларов в наличной валюте, остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом валюта будет выдаваться в долларах, в независимости от валюты счета. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также банки до девятого сентября не будут продавать наличную валюту гражданам. А вот поменять её на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.