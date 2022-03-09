- Мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda... Как компания по производству продуктов питания и напитков, сейчас как никогда мы должны оставаться верными гуманитарному аспекту нашего бизнеса. Это означает, что мы обязаны продолжать предлагать другие наши продукты в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание, - говорится в пресс-релизе.В Украине компания также приостановила свою деятельность ради обеспечения безопасности своих сотрудников и их семей.
Согласно сайту Pepsico, корпорация выпускает в России бренды Pepsi, 7 Up, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар», «Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый».