Начало торгов по валютной паре тенге – доллар 9 марта перенесли
Они откроются в 15:00, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В совместном заявлении Национального банка Казахстана и KASE говорится об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар на девятое марта. Они откроются в 15:00 по времени Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона.
Форма Франкфуртского аукциона подразумевает торговлю по залповому принципу. Вот как это работает:
Поступающие заявки на покупку и продажу ценных бумаг накапливаются. Их ранжируют и сортируют. Заявки на покупку – по убыванию цены. А заявки на продажу – по росту стоимости. Учитываются интересы сторон и разрыв цен у покупателя и продавца – это называется «спрэд».
Определяется единая цена за одну бумагу – это особенность залпового аукциона. Она обязательна для всех участников. Выдаётся также максимальное количество реализуемых заявок.
Собранные заявки удовлетворяются к торговле одним потоком – происходит своеобразный «залп». Начинаются сделки в торговом зале биржи. При этом процесс торговли контролируется уполномоченным брокером.
- Данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов. Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации, - говорится в заявлении.
Начало торгов также переносилось 28 февраля, и их тоже проводили в формате франкфуртского аукциона.
Пятого марта средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 501.64 тенге. Американскую валюту в обменниках Уральска продавали по 514-516 тенге.
