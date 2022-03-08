В Уральске днем ожидается снег, температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -9..-11.

В Атырау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём будет +5..+7 градусов, ночью 0..-2 градуса.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -12..-14 градусов.

В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", днем 9 марта на севере и юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.