Для регистрации необходимо всего четыре документа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в акимате Уральска, для того, чтобы зарегистрировать ОСИ, необходимы всего четыре документа:
заявление от имени председателя ОСИ;
оригинал протокола собрания либо письменный опрос;
сбор за регистрацию юридического лица, который на сегодня составляет один МРП (3 063 тенге);
Эти документы сдаются в ЦОН, который, в свою очередь, перенаправляет их в регистрирующий орган.
В департаменте юстиции их проверяют, определяют количество квартир и количество нежилых помещений, а также правильность оформления протокола. Справка о госрегистрации юридического лица оформляется и выдаётся в течение пяти рабочих дней.
Также сообщается, что совсем недавно в Уральске был создан центр ОСИ, который находится в здании ЖКХ, по улице Аманжолова 69/1. Там можно получить полную консультацию по созданию ОСИ и ПТ.
На сегодня, из КСК на ОСИ перешли 27 домов по ЗКО и сформировано около 707 простых товариществ. Всего в Уральске насчитывается 1 248 многоквартирных жилых домов.
