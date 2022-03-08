Для регистрации необходимо всего четыре документа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина выпал из окна 24 этажа в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, для того, чтобы зарегистрировать ОСИ, необходимы всего четыре документа:
  • заявление от имени председателя ОСИ;
  • оригинал протокола собрания либо письменный опрос;
  • типовой устав;
  • сбор за регистрацию юридического лица, который на сегодня составляет один МРП (3 063 тенге);
Эти документы сдаются в ЦОН, который, в свою очередь, перенаправляет их в регистрирующий орган. В департаменте юстиции их проверяют, определяют количество квартир и количество нежилых помещений, а также правильность оформления протокола. Справка о госрегистрации юридического лица оформляется и выдаётся в течение пяти рабочих дней. Также сообщается, что совсем недавно в Уральске был создан центр ОСИ, который находится в здании ЖКХ, по улице Аманжолова 69/1. Там можно получить полную консультацию по созданию ОСИ и ПТ. На сегодня, из КСК на ОСИ перешли 27 домов по ЗКО и сформировано около 707 простых товариществ. Всего в Уральске насчитывается 1 248 многоквартирных жилых домов.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.