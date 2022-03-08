- По данным приложения Ashyq, с первого января выявлено 783 посетителя, подлежащих изоляции. Из них, с «красным» статусом – 772 человека, с «жёлтым» статусом – 11. На них составлен 81 административный протокол на сумму 3 721 545 тенге, - отметил санврач ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что зачастую больные с положительным результатом на COVID-19 и контактные с ними не соблюдают карантинные меры и домашнюю изоляцию, посещая места массового скопления людей.Фамилии и имена нарушителей с «красным» статусом стали достоянием общественности через СМИ и социальные сети.