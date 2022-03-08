Авария произошла в десяти километрах от поселка Томпак Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО иномарка после столкновения с фурой слетела в кювет: погиб пассажир По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 7 марта в 19:30.
- 48-летний водитель за рулем Mitsubishi Montero при обгоне столкнулся с фурой марки Renault и опрокинулся в кювет. В результате 54-летний пассажир скончался на месте ДТП, - пояснили в ведомстве.
По факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".