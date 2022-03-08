Иллюстративное фото с сайта krugozorro.ru Международный женский день пользуется большой популярностью в Казахстане: 95% анкетированных указали, что отмечают этот праздник. К тому же в Казахстане этот день выходной, но 13% опрошенных считают, что его стоит сделать рабочим. Впрочем, большинство респондентов хотели бы по-прежнему отдыхать 8 марта. Несмотря на исторический подтекст Международного женского дня (борьба за эмансипацию женщин), в нашей стране принято относится к 8 марта как к празднику весны, женственности и красоты. Тем не менее, 3% опрошенных нами не согласны с этим утверждением. 100% опрошенных женщин отметили, что получают подарки на 8 марта от родных и близких, а 7 из 10 трудоустроенных казахстанок принимают поздравления ещё и от коллег на работе. Самыми желанными подарками по случаю 8 марта женщины считаютА вот меньше всего казахстанкам хотелось бы получить в подарок алкоголь (50%), нижнее бельё (44%) и открытку (38%). Вне зависимости от своих желаний, чаще всего и от коллег, и от родных женщины получают цветы и конфеты. При этом средняя цена подарка, полученного на работе, выше, чем от близких:Среди женщин также принято поздравлять друг друга с Международным женским днём. Чаще всего они поздравляют родных (88%), но и подруги с коллегами не обходятся без внимания: 63% и 31% соответственно. Друг другу казахстанки дарят прежде всего косметику (63%), а потом уже цветы (56%) и конфеты (44%). А средняя сумма, которую они готовы потратить на подарок равна 12 000 тенге. Несмотря на то, что основное внимание 8 марта приковано к женщинам, обязанность по созданию праздничной атмосферы ложится на плечи мужчин. Чаще всего они предпочитают порадовать свою «вторую половинку» (43%) и родных (78%). В вопросе подарков можно предположить, что мужчины не знают ответа на вопрос «чего хочет женщина?», потому что чаще всего дарят цветы (70%), которые лишь на 5-ом месте желанных подарков по мнению самих женщин. Также в топ-5 подарков от мужчин на 8 марта попали конфеты (43%), украшения (39%), открытка (30%) и духи (26%). А тратят мужчины в среднем 22 200 тенге. Стоит отметить, что большинство респондентов-мужчин (48%) выполняют домашние обязанности, такие как готовка и уборка, не только 8 марта. А 13% не утруждают себя в этот день. Исследование основано на интернет-опросе, проведённом в первой половине февраля 2022 года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.