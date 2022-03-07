В Уральске днем ожидаются дождь со снегом, температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -11..-13.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью -3..-5 градусов.

В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов.

В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью +1..+3 градусов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем 8 марта на севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юге области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.