- Всего ревакцинировано 64,5 тысяч человек, это 38% из 167 520 подлежащих. Подростки 12-17 лет, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer. Из этой категории привиты первым компонентом более десяти тысяч человек, вторым компонентом - более восьми тысяч человек, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

лицам с «зелёным» и «синим» статусом в Ashyq разрешено посещать ТРЦ, торговые дома, непродовольственные и продовольственные торговые сети, бассейны, игровые, ночные клубы, караоке и других объектов бизнеса без ограничений, с соблюдением соцдистанции, масочного режима, усиленного санитарного и дезинфекционного режима;

лицам с «зелёным» и «синим» статусом разрешена организация, проведение и посещение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме;

отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний;

родителям или законным представителям детей при наличии «зелёного» или «синего» статусов разрешён вход в здания организаций образования.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, первым компонентом вакцины против COVID-19 привито более 272,2 тысяч человек - это всего 66% из 414 390 подлежащих. Второй компонент получили более 259,9 тысяч человек - 63% из 414 390 подлежащих.Также санврач отметил, что внесены следующие изменения в постановление: