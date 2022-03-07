Схему движения изменил маршрут №3, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Городской автобус изменил схему движения из-за плохих дорог в Уральске Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, в связи с тем, что по улице Сарыарка в поселке Зачаганск отсутствует асфальтобетонное покрытие с 6 марта маршрут №3 будет временно ездить по трассе Уральск - Актобе. В горакимате отметили, что участок дороги размыло из-за непогоды. Городской автобус изменил схему движения из-за плохих дорог в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.