Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, в связи с тем, что по улице Сарыарка в поселке Зачаганск отсутствует асфальтобетонное покрытие с 6 марта маршрут №3 будет временно ездить по трассе Уральск - Актобе. В горакимате отметили, что участок дороги размыло из-за непогоды.