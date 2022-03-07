Подозреваемые были взяты под стражу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вандалы повредили постаменты в парке 28 панфиловцев в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Утром четвёртого марта в парке 28 панфиловцев алматинцы обнаружили кражу двух букв на входной группе со стороны Гоголя и восьми табличек с чугунных памятников. Пятого марта было выявлено отсутствие ещё двух бронзовых букв на входной группе со стороны Гоголя. Тогда в акимате Алматы сообщили, что общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллионов тенге. Как сообщается на сайте Polisia.kz, по факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".
- С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых – трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они жители одного из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу. Они признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни для продажи в пункт приема. Был отслежен маршрут сбыта похищенного имущества и установлены еще три фигуранта причастные к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка – пункт приема металла по улице Бекмаханова в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с Аллеи Героев готовили на сплав, – информировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
Также сообщается, что у подозреваемых были изъяты вещественные доказательства. Их общий вес составил 44,5 кг латуни. В отношении скупщиков зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Они тоже водворены в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.