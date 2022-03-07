Проезд будет бесплатным только 8 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 новых автобусов закупили для городских маршрутов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на официальной странице Facebook акимата Атырау, 8 марта проезд на внутригородском общественном транспорте будет бесплатным по всем направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.