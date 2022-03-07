Теперь акимы всех уровней должны будут в течение года проводить встречи с населением, передает коореспондент портала “Мой ГОРОД” со ссылкой на сайт Акорды. Выступление Токаева на внеочередном съезде партии - полный текст Фото: Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов. Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать годовой календарь встреч с населением,  проведение:
  • раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
  • ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
  • ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
  • ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
  • ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
Акимам всех областей поручено проводить встречи по требованию населения и при необходимости вне календаря. При этом минимальная часть встречи будет отводиться на доклад акима, а все остальное время - на вопросы и ответы. После проведения встреч с населением проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией. Также президент поручил создать комиссию по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов. Ознакомиться с указом целиком можно здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.