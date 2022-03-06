По данным РГП "Казгидромет", 7 марта в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля, ночью -15. Кроме этого спасатели предупреждают жителей региона о возможности усиления ветра и гололеда. В Атырау ожидается малооблачная погода, днем -2, ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В Актобе прогнозируют переменную облачность, днем -10, ночью -13. Малооблачная погода без осадков и 6 градусов тепла днем ожидается в Актау, ночью столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.