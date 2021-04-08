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Социум

Три автомобиля столкнулись в Уральске

ДТП произошло в 21.30 в районе остановки "Белая казарма", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, возле остановки "Белая казарма" столкнулись "Фольксваген Гольф", "Фольксваген Пассат" и "Лада Приора". Как именно произошло столкновение - неизвестно, однако машины от удара сильно повреждены. Также очевидцы рассказали, что водителей иномарок забрала карета скорой помощи. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте находятся сотрудники БПП УП г.Уральска, которые выясняют причины аварии. - Жертв и пострадавших нет, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым
Дана Рахметова
Три автомобиля столкнулись в Уральске
ДТП произошло в 21.30 в районе остановки "Белая казарма", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
По словам очевидцев, возле остановки "Белая казарма" столкнулись "Фольксваген Гольф", "Фольксваген Пассат" и "Лада Приора". Как именно произошло столкновение - неизвестно, однако машины от удара сильно повреждены. Также очевидцы рассказали, что водителей иномарок забрала карета скорой помощи. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте находятся сотрудники БПП УП г.Уральска, которые выясняют причины аварии. - Жертв и пострадавших нет, - отметили в полиции.
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
В Уральске в ДТП у машины от удара оторвалось колесо
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ДТП

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