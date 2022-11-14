Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Три человека пострадали при столкновении трактора и легковушки в Уральске

Авария произошла сегодня, 14 ноября, в 15:30 на улице Циолковского, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП ЗКО При столкновении трактора и ВАЗ-2110 пострадали три человека, один из них ребенок. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, всех пострадавших доставили в больницу. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что 33-летняя женщина получила рану на лбу, а 21-летний мужчина - на виске. Их доставили в городскую многопрофильную больницу. 6-летний мальчик поступил в Областную детскую многопрофильную больницу с гематомой на скуле. Мы дорожим каждым нашим
Кристина Кобина
Три человека пострадали при столкновении трактора и легковушки в Уральске
Авария произошла сегодня, 14 ноября, в 15:30 на улице Циолковского, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Три человека пострадали при столкновении трактора и легковушки в Уральске
Три человека пострадали при столкновении трактора и легковушки в Уральске
Фото предоставлено ДП ЗКО При столкновении трактора и ВАЗ-2110 пострадали три человека, один из них ребенок. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, всех пострадавших доставили в больницу. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что 33-летняя женщина получила рану на лбу, а 21-летний мужчина - на виске. Их доставили в городскую многопрофильную больницу. 6-летний мальчик поступил в Областную детскую многопрофильную больницу с гематомой на скуле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП трактор

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article