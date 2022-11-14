Три человека пострадали при столкновении трактора и легковушки в Уральске

Авария произошла сегодня, 14 ноября, в 15:30 на улице Циолковского, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП ЗКО При столкновении трактора и ВАЗ-2110 пострадали три человека, один из них ребенок. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, всех пострадавших доставили в больницу. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что 33-летняя женщина получила рану на лбу, а 21-летний мужчина - на виске. Их доставили в городскую многопрофильную больницу. 6-летний мальчик поступил в Областную детскую многопрофильную больницу с гематомой на скуле. Мы дорожим каждым нашим