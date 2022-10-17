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Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, водитель BMW при повороте налево столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель ВАЗа 1993 года рождения и два его пассажира госпитализированы в больницу различными травмами. Машины отогнали на штрафную стоянку, полиция проводит досудебное расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.