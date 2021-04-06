Три человека претендуют на пост акима Аксая

В Аксае пройдут выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На эту должность претендуют три кандидата: руководитель районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дастан Акмамбетов, замдиректора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков и главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы. С момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году, на должности градоначальника сменилось пять руководителей. Экс-аким Амангельды Тугузбаев, занимавший кресло главы города с марта 2018 года, в феврале 2