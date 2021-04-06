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Социум

Три человека претендуют на пост акима Аксая

В Аксае пройдут выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На эту должность претендуют три кандидата: руководитель районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дастан Акмамбетов, замдиректора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков и главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы. С момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году, на должности градоначальника сменилось пять руководителей. Экс-аким Амангельды Тугузбаев, занимавший кресло главы города с марта 2018 года, в феврале 2
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Три человека претендуют на пост акима Аксая
В Аксае пройдут выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Четыре человека претендуют на пост акима Аксая
Четыре человека претендуют на пост акима Аксая
На эту должность претендуют три кандидата: руководитель районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дастан Акмамбетов, замдиректора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков и главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы. С момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году, на должности градоначальника сменилось пять руководителей. Экс-аким Амангельды Тугузбаев, занимавший кресло главы города с марта 2018 года, в феврале 2021-го назначен на пост заместителя акима Теректинского района. Нужно отметить, что за последнее время Аксай заметно преобразился: были капитально отремонтированы улицы города (в том числе и в микрорайонах), проведено уличное освещение, установлены детские игровые и спортивные площадки, мусорные контейнеры. И все это на средства из городского бюджета. К слову, в нынешнем году он составляет порядка 1 миллиарда тенге. Поскольку выбирать акима города будут депутаты районного маслихата, кандидаты представили им свои предвыборные программы, где акцентировали внимание на взаимодействии с местным самоуправлением и решением городских проблем, на претворении в жизнь госпрограмм, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса, работе с КСК по программе модернизации ЖКХ, благоустройстве города. Выборы акима города состоятся 9 апреля. Следует отметить, что с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города на этом посту уже сменилось четыре руководителя. Кайрат Утегенов был акимом Аксая почти два года. Его приемник Жеткин Ермуканов в июле 2016 года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул Тржанова спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в них, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. 14 апреля того же года избрали  на должность акима 57-летнего Бегимжана Джармухамбетова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы Бурлинского районного маслихата в Facebook
выборы акима

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