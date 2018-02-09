Три «ГАЗели» с перегрузом были задержаны на трассах Атырауской области

При этом сами транспортные средства были незаконно переоборудованы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 8 февраля сотрудники МПС ДВД Атырауской области остановили автомашину марки «Ford Tranzit» под управлением гражданина Узбекистана. 27-летний водитель рассказал, что держит путь со стороны Мангистауской области в сторону г.Астрахань РФ. - При проверке документов и салона автомашины было обнаружено 16 пассажиров - граждан Узбекистана. Однако это был не первый микроавтобус, перегруженный пассажирами. Следом на трассе республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу были остановл