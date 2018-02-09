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Социум

Три «ГАЗели» с перегрузом были задержаны на трассах Атырауской области

При этом сами транспортные средства были незаконно переоборудованы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 8 февраля сотрудники МПС ДВД Атырауской области остановили автомашину марки «Ford Tranzit» под управлением гражданина Узбекистана. 27-летний водитель рассказал, что держит путь со стороны Мангистауской области в сторону г.Астрахань РФ. - При проверке документов и салона автомашины было обнаружено 16 пассажиров - граждан Узбекистана. Однако это был не первый микроавтобус, перегруженный пассажирами. Следом на трассе республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу были остановл
gorod
Три «ГАЗели» с перегрузом были задержаны на трассах Атырауской области
При этом сами транспортные средства были незаконно переоборудованы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вечером 8 февраля сотрудники МПС ДВД Атырауской области остановили автомашину марки «Ford Tranzit» под управлением гражданина Узбекистана. 27-летний водитель рассказал, что держит путь со стороны Мангистауской области в сторону г.Астрахань РФ. - При проверке документов и салона автомашины было обнаружено 16 пассажиров - граждан Узбекистана. Однако это был не первый микроавтобус, перегруженный пассажирами. Следом на трассе республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу были остановлены еще 2 анологичных микроавтобуса, в салоне которых также находились по 16 человек, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Силами сотрудников полиции все пассажиры были доставлены в ближайшую точку общепита для дальнейшего перенаправления в РФ. Сотрудники миграционной полиции ДВД Атырауской области помогли иностранцам пересесть в попутный транспорт. По данным фактам в отношении троих водителей, граждан Узбекистана, заполнены 7 административных протоколов. Всего в рамках ОПМ «Автобус» в целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта по области было выявлено 697 нарушений. По количеству заполненных протоколов, на первом месте - превышение скорости, а также 123 факта пользование телефоном за рулем общественного транспорта.
WCu3CJI96bM Ерлан ОМАРОВ
автобус узбеки ОПМ

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