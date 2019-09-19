Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, в ночь на 18 сентября сотрудниками криминальной полиции департамента Актюбинской области в районе промзоны были остановлены три грузовые автомашины КамАЗ, на борту которых был обнаружен хром. - Никаких документов водители при себе не имели, автомашины принадлежат частным лицам. На данный момент начато досудебное расследование, проверяются работники завода на причастность к совершению данного преступления, назначена экспертиза, - пояснили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.