В пресс-центре РСК прошел брифинг с участием руководства ГУ «Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд» и ДЧС. По словам спикеров, традиционным и официальным местом для купания православных жителей Атырау на Крещение является прорубь, которую вырубают недалеко от ресторана «Урал», два неофициальных места омовения находятся в мкр. Жилгородок, и по ул.Мечникова. В ночь на 19 января в местах массового купания горожан в проруби будут вести дежурство спасатели-водолазы, медицинские работники и сотрудники органов внутренних дел. -Рекомендуем жителям Атырау набирать воду и, особенно, окунаться в реку только в подготовленном месте, где будут дежурить спасатели и врачи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обращаться по следующим номерам – 112 – номер единой диспетчерской службы, номер ДЧС Атырауской области – 45-00-00 и городской спасательной станции 27-14-00, - сообщил руководитель ГУ «ЗРАОСО» Ершат КИБАШЕВ. Отметим, что ежегодно во всех прорубях Атырау ритуальное омовение в Крещение совершают около 6 тысяч гостей и жителей города.