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Социум

Три подъезда обрушились после взрыва в строящейся многоэтажке в Уральске

Именно по такой легенде в Уральске прошли практические учения ДЧС ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 ноября, состоялись практические учения, которые проходили в 10-ом микрорайоне. Кроме того, прошло построение и показ техники в районе центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али. Учения прошли по следующей легенде: на центральный пункт ОСО ДЧС ЗКО поступило условное сообщение, что в строящемся 6-этажном доме на втором этаже произошел взрыв. - На месте взрыва остались строители, которые не могли самостоятельно покинуть здание. На место пожара были направлены две еди
Кристина Кобина
Три подъезда обрушились после взрыва в строящейся многоэтажке в Уральске
Именно по такой легенде в Уральске прошли практические учения ДЧС ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 6 ноября, состоялись практические учения, которые проходили в 10-ом микрорайоне. Кроме того, прошло построение и показ техники в районе центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али. Учения прошли по следующей легенде: на центральный пункт ОСО ДЧС ЗКО поступило условное сообщение, что в строящемся 6-этажном доме на втором этаже произошел взрыв. - На месте взрыва остались строители, которые не могли самостоятельно покинуть здание. На место пожара были направлены две единицы основной и две единицы специальной техники. Перед нами стояла задача - потушить пожар на втором и четвертом этажах. А также эвакуировать и спасти пострадавших, - рассказал легенду учений, начальник центра оперативного управления Ильяс Капашев. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, в августе, согласно плану работы, акиматом ЗКО и департаментом по ЧС было проведено заседание, на котором были рассмотрены вопросы по подготовке и проведению зимнего периода. - В ходе данного заседания были предусмотрены все основные мероприятия, связанные с подготовкой к зиме как в жилом секторе, так и в многоэтажных домах. Стоит отметить, что есть приказ министра внутренних дел, заместителя начальника гражданской обороны, который определяет, если возникнет чрезвычайная ситуация в зимний период, мы оказываем содействие нашим соседям - Актюбинской и Атырауской областям, точно также и к нам прибывают группировки сил и средств из этих областей, если расширяется зона ЧС, то и из Мангыстауской области, - отметил Жасулан Джумашев. Также Жасулан Джумашев дополнил, что практические учения проходили по всей области, в них было задействовано 800 человек. - Сегодня мы отрабатывали практические вопросы по Уральску. В областном центре в трех учебных местах был задействован 241 человек и 171 единица техники, - сказал руководитель ДЧС ЗКО. К слову, практические учения были выполнены, сотрудники ДЧС справились с поставленной задачей в полной мере.
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ДЧС ЗКО учения

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