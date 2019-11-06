Три подъезда обрушились после взрыва в строящейся многоэтажке в Уральске

Именно по такой легенде в Уральске прошли практические учения ДЧС ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 ноября, состоялись практические учения, которые проходили в 10-ом микрорайоне. Кроме того, прошло построение и показ техники в районе центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али. Учения прошли по следующей легенде: на центральный пункт ОСО ДЧС ЗКО поступило условное сообщение, что в строящемся 6-этажном доме на втором этаже произошел взрыв. - На месте взрыва остались строители, которые не могли самостоятельно покинуть здание. На место пожара были направлены две еди