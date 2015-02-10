В Хромтауском районе сразу в трех аулах в Тассае, Тасоткеле и Белкопе замело дороги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Жители этих населенных пунктов не могут выехать из сел и требуют помощи. По их словам, в местных магазинах уже на исходе продукты, аптеки тоже опустели. Как утверждают сельчане, многим из них требуется квалифицированная медицинская помощь, но карета скорой помощи просто не может проехать по заметенным сугробами трассам. Чиновники вообще про нас забыли! - рассказывает по телефону жительница поселка Тасоткель Жайнагуль КОЖАБЕКОВА. - Ничего не делают, трассы не расчищают. Если сегодня не откроют дорогу, нас вообще завалит снегом. У меня дома, например, уже все продукты закончились. Мать больная лежит. В Хромтауском акимате же заверили, что уже в ближайшее время в заснеженные аулы пустят спецтехнику. А вот почему не сделали этого раньше, в акимате комментировать не стали.