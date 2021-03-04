Иллюстративное фото из архива "МГ" В Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции сообщается, что в прошлом году в правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной. - Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тысячи МРП , вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до 100 МРП. Свыше указанной суммы – вознаграждение составляет 10%, но не более 4 тысяч МРП (11 млн 112 тысяч тенге). Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (277 тысяч 800 тенге), - сообщается в Telegram-канале агентства. За последние 2 года (с 2019 по 2020 годы) территориальными органами Антикоррупционной службы поощрено 396 граждан на общую сумму 58,9 млн тенге. - Анализ показал, что в основном граждане сообщают о фактах взяточничества (ст.ст.366, 367 и 368 УК) – 126 сообщений или 69,2% и хищения - 46 или 25,2 %. Еще 5 (2,7%) сообщений подтвердились по фактам злоупотребления должностными полномочиями. При этом наибольшее количество подтвержденных сообщений, по которым лица были поощрены приходятся, на органы внутренних дел, это более 50 сообщений, акиматы и их структурные подразделения порядка 50, в отношений лиц давших взятки порядка 15 сообщений, - говорится в сообщении ведомства. За январь территориальными департаментами поощрено 11 человек на сумму 1 306 740 тенге: Караганда - 1 человек - на 390 000 тенге; Атырау - 3 человека - на 500 040 тенге; Мангистау – 1 человек - на 138 900 тенге; Туркестан – 1 человек - на 138 900 тенге; Актобе – 1 человек - на 138 900 тенге; Костанай – 4 человека получили грамоты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.