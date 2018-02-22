Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Трижды судимый мужчина встретил свою вторую половину в центре адаптации Уральска

Кайржан КУТУМБАЕВ в центре адаптации для лиц без определенного места жительства находится уже 1,5 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сам постоялец центра адаптации Кайржан КУТУМБАЕВ о себе много говорить не любит, но очень часто задумывается о своей нелегкой судьбе. - Я родился и вырос в Зеленовском районе, поселке Владимировка. Окончил СПТУ, где приобрел профессию наладчика машинного оборудования, после пяти лет работы решил получить второе образование строителя-мастера. Учился с отличием и дипломы красные получал. А потом началась полоса невезений, - рассказал мужчина. Кайрж
Кристина Кобина
Трижды судимый мужчина встретил свою вторую половину в центре адаптации Уральска
Кайржан КУТУМБАЕВ в центре адаптации для лиц без определенного места жительства находится уже 1,5 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сам постоялец центра адаптации Кайржан КУТУМБАЕВ о себе много говорить не любит, но очень часто задумывается о своей нелегкой судьбе. - Я родился и вырос в Зеленовском районе, поселке Владимировка. Окончил СПТУ, где приобрел профессию наладчика машинного оборудования, после пяти лет работы решил получить второе образование строителя-мастера. Учился с отличием и дипломы красные получал. А потом началась полоса невезений, - рассказал мужчина. Кайржан вспоминает, что когда начался развал союза, несмотря на тяжелые времена, он успевал работать на трех работах. - Потом виною всех неудач стал алкоголь. Впервые меня осудили в 1996 году. За примерное поведение срок наполовину сократили, вышел по УДО. Не скрываю, что потом дважды был судим за убийство, за что мне пришлось провести 16 лет в местах заключения, - пояснил мужчина. К слову, во время прибывания в местах лишения свободы осужденный получал положительные характеристики и грамоты. - Я столько лет провел в стенах учреждения, но несмотря ни на что, остался человеком. Все время пытался стать лучше, чем есть на самом деле. Я по-прежнему люблю чистоту, порядок, уют, - отметил мужчина. - У меня было много времени, чтобы подумать о своей жизни. Там я все осознал и понял все свои ошибки. Теперь никогда не буду употреблять алкоголь, он погубил половину моей жизни. Теперь единственная моя мечта - начать все заново, с чистого листа. Хочу работать, жить как все живут. Приобрести семью. Кайржан КУТУМБАЕВ отмечает, что не сожалеет о том, что попал именно в центр адаптации. - У меня, конечно, нет своего жилья, я бездомный. Но уже устроился на работу в ТОО "Жайык Таза Кала". Встретил свою вторую половинку, Галина тоже из центра адаптации. Создадим семью и уйдем отсюда, - решительно говорит мужчина. Мужчина пояснил, что Галину ПОЛЯКОВУ в центре заприметил сразу. - Наконец, я нашел по душе родного человека. Боюсь ее обидеть. Ей итак не сладко пришлось в этой жизни. Она инвалид, у нее нет одной ноги, - рассказал постоялец. Галина ПОЛЯКОВА тоже о своей жизни вспоминать и не хочет. О себе говорит, что старается не унывать и всегда быть на позитиве. - В центр адаптации я пришла во второй раз не потому, что я какая-то пьющая, нет, мне негде жить. Просто сложилось так, что потеряла свое собственное жилье, а вернее, когда-то обманули с документами. Стала вдовой, остался сын. Дальше уже начала скитаться по родственникам, но никогда не ночевала на улице. Стала инвалидом, но и от этого я унываю. Всего лишь трагическая случайность. Да, я снайпер, кукушка, прошла Афганистан. Там и потеряла ногу, - с улыбкой говорит Галина. Теперь будущая супружеская пара ждет только оформления документов и лучших времен, чтобы уйти на квартиру и создать семью. Для многих пара Кайржана и Галины станет примером. Через какие трудности им пришлось пройти, знают только они. Все сложности, невезения и неудачи они пронесли с поднятой головой, а теперь лишь мечтают проводить все время вместе и во всем поддерживать друг друга. Как сообщил директор центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и социальных программ г. Уральск Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ, за прошлый год через центр прошли 160 человек, 26 из них женщины. - Сам центр рассчитан на 60 человек, и еще 40 могут ночевать в специальном отделении, которое работает с 18.00 до 9 утра. У бездомных есть возможность помыться и выспаться в тепле. Также за прошлый год нами было выдало 52 постояльцам удостоверения личности, двоим оформили инвалидность и 11 пенсии, -рассказал Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. У каждого бездомного своя история, но все они из-за жизненных проблем остались без жилья.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
центр адаптации

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article