Трижды судимый мужчина встретил свою вторую половину в центре адаптации Уральска

Кайржан КУТУМБАЕВ в центре адаптации для лиц без определенного места жительства находится уже 1,5 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сам постоялец центра адаптации Кайржан КУТУМБАЕВ о себе много говорить не любит, но очень часто задумывается о своей нелегкой судьбе. - Я родился и вырос в Зеленовском районе, поселке Владимировка. Окончил СПТУ, где приобрел профессию наладчика машинного оборудования, после пяти лет работы решил получить второе образование строителя-мастера. Учился с отличием и дипломы красные получал. А потом началась полоса невезений, - рассказал мужчина. Кайрж