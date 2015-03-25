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Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции

Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана. Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает факт гибели граждан РК Имангалиева Ербола Базаралиновича (1965 года рождения), Исенгалиевой Айжан Сарымовны (1966 года рождения) и Имангалиева Адиля Ерболовича (1989 года рождения), находившихся на борту самолета авиакомпании Germanwings, потерпевшего крушение на юге Франции 24 марта "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Кроме того, по информации германских вл
Marat
Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции
Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.
photo_153198
photo_153198
Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает факт гибели граждан РК Имангалиева Ербола Базаралиновича (1965 года рождения), Исенгалиевой Айжан Сарымовны (1966 года рождения) и Имангалиева Адиля Ерболовича (1989 года рождения), находившихся на борту самолета авиакомпании Germanwings, потерпевшего крушение на юге Франции 24 марта "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Кроме того, по информации германских властей, на борту самолета находилась Блес Елена, которая, предположительно, также являлась гражданкой Казахстана. В настоящее время эта информация уточняется соответствующими органами", - сообщили в пресс-службе. В МИД  пояснили, что родственников погибших просят обращаться по номерам "горячей линии":  консульство РК в Берлине - +4915208833631 (основной контакт); консульство РК в Испании (Барселона) - +34674482333). Кроме того, в случае невозможности связаться с консулами, родственники могут также обратиться к дежурному дипломату МИД по телефону +77172720111. Airbus A320 авиакомпании Germanwings, "дочки" Lufthansa, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в труднодоступном районе французских Альп днем 24 марта. Жертвами катастрофы стали 150 человек. Среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции. Вице-президент Lufthansa в Европе Хейке Бирленбах заявила, что главной версией авиакатастрофы Airbus A-320 на данный момент является несчастный случай, все остальное - спекуляции. Также сообщалось, что оперный певец, уроженец Казахстана Олег Брыжак погиб в результате крушения Airbus A320 в Альпах.

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