Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции

Трое казахстанцев погибли во время крушения Airbus A320 на юге Франции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана. Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает факт гибели граждан РК Имангалиева Ербола Базаралиновича (1965 года рождения), Исенгалиевой Айжан Сарымовны (1966 года рождения) и Имангалиева Адиля Ерболовича (1989 года рождения), находившихся на борту самолета авиакомпании Germanwings, потерпевшего крушение на юге Франции 24 марта "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Кроме того, по информации германских вл