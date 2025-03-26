Трое погибли, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Атырауской области

Смертельная авария произошла сегодня, 26 марта, в 7:30 на 575-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань. По данным департамента полиции Атырауской области, на автодороге столкнулись Lada Vesta и автобус марки Toyota Coaster.

– В результате аварии от полученных травм на месте погибли три человека. Ещё двое пострадавших доставлены в областную больницу, - сообщили в региональном ДП.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Стражи порядка призывают строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Ранее мы писали об аналогичной аварии в ЗКО, где также столкнулись минивэн и автобус. В этой трагедии тоже погибли три человека, двое из которых иностранцы.