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Происшествия Социум

Трое погибли, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Атырауской области

На трассе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Арайлым Усербаева
Трое погибли, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Атырауской области

Смертельная авария произошла сегодня, 26 марта, в 7:30 на 575-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань. По данным департамента полиции Атырауской области, на автодороге столкнулись Lada Vesta и автобус марки Toyota Coaster. 

– В результате аварии от полученных травм на месте погибли три человека. Ещё двое пострадавших доставлены в областную больницу, - сообщили в региональном ДП.

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На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. 

Стражи порядка призывают строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. 

Ранее мы писали об аналогичной аварии в ЗКО, где также столкнулись минивэн и автобус. В этой трагедии тоже погибли три человека, двое из которых иностранцы. 

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