Об этом сообщили в районной больнице Хромтау, где 14 сентября произошел наезд на толпу учащихся горно-технического колледжа автомашиной ВАЗ 21140, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Дети шли колонной в поход, когда на них наехала машина, - рассказал главный врач Хромтауского ЦРБ Асхат Алимжанов. - Скорая доставила к нам 9 человек, 3 пострадавших обратились сами. У большинства были ссадины и ушибы, им оказали помощь и отпустили домой. В воскресенье врачи посетили их, состояние удовлетворительное. Трое пострадавших остаются в больнице. У них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшим 16, 17 и 18 лет, все они учащиеся горно-технического колледжа. Одну из пациенток отправили в БСМП в Актобе, она нуждается в дополнительном обследовании. Напомним, 14 сентября примерно в 09:55 в Хромтау Актюбинской области 20-летний житель без прав сел за руль «ВАЗ 21140», и совершил наезд на группу учащихся Хромтауского горнотехнического колледжа, которые двигались по обочине дороги. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 345 ч.1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ