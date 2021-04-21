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Социум

Выпускники из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах

Ученики 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы уже получили приглашения от зарубежных вузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акжунис Онайбекова Как сообщили на официальной странице НИШ в социальной сети Facebook, ученики 12 класса стали обладателями образовательного гранта в зарубежных высших учебных заведениях. Кайсар Алибеков выиграл грант на обучение сразу в два мировых вуза: университет Карнели-Мелонна в Катаре и университет в Майами США. Выпускник с детства увлекается наукой в сфере информатики, и в будущем он планирует изучать влияние технологических изменений на человека
Арайлым Усербаева
Выпускники из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Ученики 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы уже получили приглашения от зарубежных вузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Трое выпускников из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Трое выпускников из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Акжунис Онайбекова Как сообщили на официальной странице НИШ в социальной сети Facebook, ученики 12 класса стали обладателями образовательного гранта в зарубежных высших учебных заведениях. Кайсар Алибеков выиграл грант на обучение сразу в два мировых вуза: университет Карнели-Мелонна в Катаре и университет в Майами США. Выпускник с детства увлекается наукой в сфере информатики, и в будущем он планирует изучать влияние технологических изменений на человека. Учеников 12 класса Азата Утегенова и Батырхана Доскенова ждут в одном из престижнейших вузов Италии Спаниеза. Юноши хотят изучать строительство и точные науки и выбрали специальность инженера строительства. Кроме этого, Азат и Батырхан ждут приглашение еще от трех университетов. Выпускник НИШ Александр Волкогон недавно получил приглашение из университета "ЛЭТИ" из Санкт-Петербурга. Он хочет получить образование в сфере радиотехники и электроники. Владислав Запрометов выиграл грант на обучение в университете Абу-Даби. По его словам, на первом курсе обучения можно попробовать себя в разных сферах. Такую возможность предусматривает образовательная программа этого университета. ⠀ – Для меня это очень большая возможность, так как я увлекаюсь физикой и компьютерными технологиями. Хочу выбрать что-то из этих двух направлений, - говорит выпускник. ⠀ ⠀ У Наргиз Каниевой есть возможность обучаться в университете Хофстра в Нью-Йорке. Она говорит, что увлекается биоинженерией и именно школа ей дала возможность определиться с этим направлением.  ⠀ ⠀ По словам ученицы 12 класса Акжунис Онайбековой, она не представляла, какую профессию выберет. Однако именно в НИШ она обрела возможность познать себя и окружающую среду. Акжунис остановила выбор на профессии связанной с химией и биологией. – Я изучила вузы мира и остановила выбор на университете Сент-Луис, который входит в 100 лучших высших учебных заведений мира. Мне уже предложили грант, я выбрала медицину, - говорит девушка. Ученик 11 класса Али Бауыржан стал победителем олимпиады по химии среди школьников 10-12 классов и выпускников колледжа и выиграл образовательный грант Казахстанско-Британского технического университета. Али связывает свое будущее с одной из самых трендовых сфер современного рынка труда - химической инженерией. Он является призером ряда олимпиад разного уровня. По его словам, подготовка к олимпиадам, участие в учебно-тренировочных сборах помогают не только уметь решать задачи, но и «мыслить как химик».⠀ – Я рад, что выиграл грант КБТУ, но окончательное решение буду принимать в следующем году. Хочу также подать заявку в университеты США и Кореи. Читал, что в вузах этих стран сильный академический состав ученых-химиков. У меня еще есть год, поэтому есть время определиться с выбором, – делится он. ⠀ Али также интересуется программированием. В планах изучить новый язык программирования, чтобы создать собственный проект. Отметим, участники олимпиады КБТУ в первом туре должны были пройти тест, победители были определены во время заключительного собеседования на английском языке на проверку эрудиции и знаний по профилю. К слову, в этом году Назарбаев Интеллектуальную школу заканчивают 112 выпускников.
Выпускники из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Выпускники из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Али Бауыржан
Трое выпускников из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Трое выпускников из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах
Наргиз Каниева и Вячеслав Запрометов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ВУЗ Выпускник

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