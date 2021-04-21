Выпускники из ЗКО выиграли гранты на обучение в зарубежных вузах

Ученики 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы уже получили приглашения от зарубежных вузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акжунис Онайбекова Как сообщили на официальной странице НИШ в социальной сети Facebook, ученики 12 класса стали обладателями образовательного гранта в зарубежных высших учебных заведениях. Кайсар Алибеков выиграл грант на обучение сразу в два мировых вуза: университет Карнели-Мелонна в Катаре и университет в Майами США. Выпускник с детства увлекается наукой в сфере информатики, и в будущем он планирует изучать влияние технологических изменений на человека