Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 5 марта. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, в пожарную часть №11 Махамбетского района поступило сообщение из районного отдела полиции о том, что в частном доме по улице Салыкова обнаружено четыре трупа. - По прибытию на место вызова сотрудниками отдела ЧС Махамбетского района установлено, что на месте скончались мужчины 45 и 30 лет, 44-летняя женщина и пятилетняя девочка. На месте проишествия работали сотрудники районного отдела ЧС и полиции. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, - сообщили в пресс-службе ведомства. Другие подробности трагедии выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.