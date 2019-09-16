Еще два человека скончались на месте аварии от полученных травм, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 16 сентября в 3.45 на 934 км автодороги Самара-Шымкент, вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района, произошла авария со смертельным исходом. - Водитель автомашины марки «Мазда-кронус», житель Шубркудука Темирского района, двигаясь со стороны поселка Карабутак в направлении Актобе, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки «Опель-Вектра» под управлением жителя Айтекебийского района. От столкновения произошло возгорание автомашины марки «Мазда», в ней взорвался газобаллонный агрегат. В результате ДТП водитель автомашины марки «Опель-Вектра» госпитализирован в ЦРБ Айтекебийского района, а его супруга и сын от полученных травм скончались на месте аварии. Водитель «Мазда-кронус», его супруга, сын и внучка сгорели в салоне автомашины, - рассказали в пресс-службе ДП. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Стоит отметить, что в минувшие выходные возле поселка Тайпак в ЗКО произошло страшное ДТП,в  котором погибли 5 человек, а в аварии, которая произошла на автодороге Атырау-Кульсары погибло три человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ