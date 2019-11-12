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Происшествия

Трое жителей Атырау заблудились в степи

Они выехали из Кульсары на КамАЗе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несколько дней назад оперативному дежурному управления полиции Жылыойского района Атырауской области поступило сообщение о том,что трое жителей г. Кульсары выехали на КамАЗе в в сторону села Аккизтогай и заблудились в степи. - Из-за погодных условий они потеряли дорогу. Был поднят весь личный состав полиции и ЧСников Жылыойского района, - проинформировали в полиции. - Стражи порядка приступили к розыску. Через день силами сотрудников полиции люди были обнаружены и спасены (как оказалось, во время блуждания по степи,
gorod
Трое жителей Атырау заблудились в степи
Они выехали из Кульсары на КамАЗе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Несколько дней назад оперативному дежурному управления полиции Жылыойского района Атырауской области поступило сообщение о том,что трое жителей г. Кульсары выехали на КамАЗе в в сторону села Аккизтогай и заблудились в степи. - Из-за погодных условий они потеряли дорогу. Был поднят весь личный состав полиции и ЧСников Жылыойского района, - проинформировали в полиции. - Стражи порядка приступили к розыску. Через день силами сотрудников полиции люди были обнаружены и спасены (как оказалось, во время блуждания по степи, у них закончилось топливо). Их напоили горячим чаем, на сегодняшний день состояние их стабильное, в медицинской помощи не нуждаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
степь заблудились

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