- Сегодня в парке «Кок-Тобе» жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создаёт неудобство и опасность всем участникам движения. С учётом обращений наших жителей в третьем квартале следующего года будет построена тропа здоровья для пешеходов, - сообщил Досаев.Также в этом году завершится реконструкция двух скверов - у Дворца школьников и у Государственного музея. Там реконструировали фонтаны, установили освещение и малые архитектурные формы. В следующем году обещают начать работы по реконструкции сквера «Журналистов» южнее Госмузея. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Тропу здоровья построят в парке «Кок-Тобе»
Работы завершат в третьем квартале следующего года. Об этом сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района. Сейчас проходит процедура возврата в госсобственность верхней части водоёма на терренкуре реки Малой Алматинки. После разработают проект по укреплению плотины и благоустройству территории. - Сегодня в парке «Кок-Тобе» жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создаёт неудобство и опасность всем участникам движения. С учётом обращений наших жителей в третьем квартале следующего года будет построена тропа здоровья для пешеходов, - сообщил Доса