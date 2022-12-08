Тропу здоровья построят в парке «Кок-Тобе»

Работы завершат в третьем квартале следующего года. Об этом сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района. Сейчас проходит процедура возврата в госсобственность верхней части водоёма на терренкуре реки Малой Алматинки. После разработают проект по укреплению плотины и благоустройству территории. - Сегодня в парке «Кок-Тобе» жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создаёт неудобство и опасность всем участникам движения. С учётом обращений наших жителей в третьем квартале следующего года будет построена тропа здоровья для пешеходов, - сообщил Доса